Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил столичной прокуратуре открыть уголовное дело по факту столкновений у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры 17 июля. Об этом генпрокурор сообщил на своей странице в Facebook.



«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство», – написал он.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», – подчеркнул Луценко.

Напомним, 17 июля у здания САП в Киеве проходило несколько акций за и против отставки руководителя САП Назара Холодницкого.

Еще до начала акции неизвестные облили председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Позже у него были диагностированы химические ожоги I степени обоих глаз. Зеленкой облили также лидера Социалистической партии Илью Киву.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение силы против митингующих.