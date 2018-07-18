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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поручил столичной прокуратуре открыть уголовное дело по факту столкновений у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры 17 июля. Об этом генпрокурор сообщил на своей странице в Facebook.

«Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство», – написал он.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов. Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло», – подчеркнул Луценко.

Напомним, 17 июля у здания САП в Киеве проходило несколько акций за и против отставки руководителя САП Назара Холодницкого.

Еще до начала акции неизвестные облили председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу. Позже у него были диагностированы химические ожоги I степени обоих глаз. Зеленкой облили также лидера Социалистической партии Илью Киву. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение силы против митингующих.
ForUm

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