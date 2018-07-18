Президент США Дональд Трамп заявляет, что черногорцы – сильный, «очень агрессивный народ», и выражает опасения, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в новую войну.

В интервью телеканалу Fox News, записанном в Хельсинки и обнародованном 17 июля в США, Трампа спросили о статье 5 устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на члена альянса является нападением на всех членов.

На вопрос ведущего: «Почему мой сын должен ехать в Черногорию защищать ее от нападения?», Трамп ответил: «Я понимаю, что вы говорите, я тоже ставлю такой вопрос», передает Радио Свобода.

По его словам, Черногория «крошечная страна с очень сильным народом». «Кстати, это очень сильные люди, очень агрессивные. Они могут стать агрессивными и поздравляю – вы в Третьей мировой войне», - добавил президент США.

При этом Трамп признал, что, по уставу НАТО, альянс должен защищать Черногорию в случае нападения, потому что «все так устроено».

Президент США в очередной раз отметил необходимость для стран-членов НАТО увеличивать расходы на оборону.

На прошедшем на прошлой неделе саммите альянса в Брюсселе Трамп призвал НАТО ускорить увеличение оборонных расходов.

В 2014 году страны НАТО пообещали, что до конца 2024 их оборонные расходы составят 2% ВВП.

Черногория стала 21 членом НАТО в июне 2017 года, несмотря на протесты России.

Москва решительно выступает против расширения НАТО и резко критиковала присоединения Подгорице к альянсу.