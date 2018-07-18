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Сегодня, 18 июля, Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что пробная перепись позволит подготовить механизмы и средства для проведения Всеукраинской переписи, которые использовались в последний раз в 2010 году.

В МЭРТ также подчеркнули, что это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год.

Так, проведение пробной переписи населения позволит: сформировать технологии, отработать инструменты и методы проведения Всеукраинской переписи населения;

обновить инструменты проведения переписи населения, в частности протестировать использование во время переписи планшетов и ноутбуков, чтобы ускорить внесение статистической информации и ее обработку; разработать основные организационные мероприятия осуществления Всеукраинской переписи населения, включая дальнейшую обработку полученных данных.

По предложению Государственной службы статистики пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.

Правительство определило Государственную службу статистики Украины ответственной за проведение пробной переписи населения. В то же время Национальная полиция Украина должна обеспечить общественную безопасность и порядок на время проведения пробной переписи.
ForUm

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