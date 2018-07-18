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Послы государств-членов Европейского Союза приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста», – отметил он.

По совам Главы государства, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

«Спасибо нашим союзникам за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору», – написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки и НАТО осудили частичное открытие Керченского моста.

Украина подала иск в международный арбитраж из-за строительства Керченского мостп. 

Также Украина готовит санкционный список компаний-строителей Керченского моста.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Министерства инфраструктуры оценивает прямые убытки от строительства моста через Керченский залив в 0,5 млрд гривен в год. 
ForUm

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