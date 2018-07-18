Конституционный суд Украины принял решение, которым восстановил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщает пресс-служба КСУ, суд принял решение по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) подпунктов 2-7, 12 и 14 пункта 4 раздела I Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украина» от 28 декабря 2014 года № 76-III.

«КСУ пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый - четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I Закона № 76, часть третья статьи 22, часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года № 796-ХII с изменениями (далее - Закон № 796), статья 53 (кроме ее названия), статья 60 Закона № 796 в редакции Закона №76 противоречат статьям 3, 16 Конституции Украины», - говорится в сообщении.

Субъект права на конституционное представление отмечает, что законом № 76 были сужены содержание и объем существующих прав и свобод граждан путем ограничения или отмены предоставленных государством социальных прав в виде льгот и компенсаций.

Таким образом было установлено, что льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином.

Кроме того, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, имеющим одновременно право на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины, льготы и компенсации предоставлялись по выбору.

Конституционный суд, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона Украины, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда украинского народа обуславливает предоставление особого статуса гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Итак, по мнению суда, выполнение государством обязанности по сохранению генофонда украинского народа требует, в частности, надлежащего объема государственных расходов, в частности, в сферу здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования. Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены будет свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга.

В решении КСУ также отмечается, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в Законе № 796, является особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный жизненный уровень. Кроме того, КСУ отметил, что уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должен быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей.

Таким образом, Конституционный суд считает, что ограничение или отмена льгот привели к снижению уровня социального обеспечения пострадавших и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

На основании изложенного КСУ пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый - четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I Закона № 76, часть третья статьи 22, часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 Закона № 796, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 Закона № 796 в редакции Закона № 76 не соответствуют Конституции Украины (неконституционны).

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом этого решения.