Польша экстрадировала в Украину находящегося в розыске подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и хищении средств главного бухгалтера «Укрспирта» Сергея Безродного.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

По его словам, он был выдан 16 июля.

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 27 млн гривен.

Как сообщал ForUm, 25 января стало известно о задержании бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина в Румынии по подозрению в причастности к убийству.

По данным ГПУ, он руководил преступной группой, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП «Укрспирт» 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.