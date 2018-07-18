также в разделеОбщество
Луценко поручил открыть уголовное дело по факту стычек под САП 16
СБУ задержала в «Борисполе» пособника боевиков 25
Украинский политзаключенный Куку отказался прекращать голодовку 24
Тело избитого до смерти украинца доставят из Турции в четверг 28
Хлорный коллапс: Почему Украина может остаться без питьевой воды 80
Мать Балуха не будет просить Путина о помиловании сына 30
В Одессе задержали двоих заключенных, сбежавших из колонии 38
По факту нападения на задание НАБУ завели уголовное дело 17
17 июля. Картина дня 43
Синоптик предупредила украинцев о ливнях и грозах 26
Стрелявшего в ребенка помощника нардепа выпустили из-под стражи 33
У «Киевводоканала» запаса хлора осталось только на месяц 73
СМИ: Спецслужбы РФ получили секретные досье на сотрудников СММ ОБСЕ 45
НАБУ считает нападение «титушек» организованной провокацией 36
МВД усиленно готовится к массовым мероприятиям в Украине 41
Горбатюк: ГПУ пытается усилить влияние на прокуроров 26
Харьковская абитуриентка отправила вместо себя на ВНО «двойников» 46
Полиция закупит еще 80 спецавто для перевозки задержанных в ИВС 15

Польша экстрадировала в Украину находящегося в розыске подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и хищении средств главного бухгалтера «Укрспирта» Сергея Безродного.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

По его словам, он был выдан 16 июля.

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 27 млн гривен.

Как сообщал ForUm, 25 января стало известно о задержании бывшего генерального директора ГП «Укрспирт» Михаила Лабутина в Румынии по подозрению в причастности к убийству. 

По данным ГПУ, он руководил преступной группой, участники которой совершили ряд тяжких преступлений, в том числе убийство советника директора ГП «Укрспирт» 30 мая 2017 года, а также планировали убийство министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги