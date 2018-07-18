Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова настаивает на зеркальном посещении представителями Красного Креста украинских узников на временно оккупированных территориях и в РФ и задержанных сепаратистов на территории Украины.

Об этом она сказала журналистам перед заседанием правительства, сообщает Укринформ.

«Сегодня у меня очередная встреча с украинским отделением Красного Креста, с господином Эшлиманом. Я буду говорить очень жестко с ним, поскольку за четыре месяца, которые писали им письма, они ни одного нашего узника не посетили. Поэтому нужно предложить такую же модель, которую предложила Российская Федерация относительно зеркальности и синхронности этих посещений», - сказала Денисова.

Она отметила, что представители Красного Креста имеют право на посещение задержанных сепаратистов в Украине, но ни одного арестованного украинца они не посетили.

«Они передают им (сепаратистам. - Ред.) посылки, передают письма, но ни к одному нашему узнику они не ходили. Ни в так называемых «ДНР/ЛНР», ни во временно оккупированном Крыму, ни в Российской Федерации», - сказала Денисова.

Она прибавила, что не может быть так, что представители Красного Креста посещают сепаратистов, но не посещают украинских узников.

Ранее Денисова заявила, что председатель региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту игнорирует ее письма.