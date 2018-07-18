Подозреваемого в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца, сообщает Громадське.

Решение вынесла судья Наталья Чередниченко.

Во время заседания народный депутат Игорь Луценко заявлял о готовности приняли Мазура на поруки, однако суд отказал.

Как сообщал ForUm, 21 апреля Сергей Мазур, называющий себя координатором «С14», сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

10 июля Мазуру сообщили о подозрении.