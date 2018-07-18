Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проведение масштабных проверок предприятий лесной промышленности на предмет контрабанды леса. Об этом она заявил во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он также обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверки фактов такой контрабанды, а также обратился к партнерам из Евросоюза с просьбой предоставить информацию о продукции леспрома, которая пересекает государственную границу.

«У нас есть различные виды контрабанды. Один из них - контрабанда леса. Есть отчеты международных организаций. Факты ужасные. Я подписал обращение в Генеральную прокуратуру с имеющейся информацией о правонарушениях, и сегодня предлагаю принять решение правительства, чтобы Государственная аудитслужба, ГФС, Национальная полиция, Госгеокадастр начали тщательные проверки всех лесхозов страны с данными о накладных, кто подписывал, кто отгружал, кто оформлял, где проходила продукция», – сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что все, кто имеет отношение к незаконным вырубкам, к незаконному вывозу и ввозу леса, понесут ответственность.

«Мы останавливаем нелегальный поток товаров. Наша работа дает свои первые ростки. Я буду и дальше разоблачать все теневые схемы, которые есть. И буду бороться с тем, чтобы таких схем не было. Борьба будет результативной. Я не буду закрывать глаза на одну схему, которая делает Украину беднее. Прошу всех правоохранителей - давайте объединимся и ударим по всем этим схемам. Давайте покажем людям результат этой борьбы», – сказал Гройсман.

Напомним, британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, в течение последних двух лет исследовала проблему нелегальных лесозаготовок в Украине.

Представленные результаты позволяют проследить всю цепочку от незаконной вырубки деревьев в Украине до конечного потребителя продукции из украинской древесины в странах ЕС.