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Активисты националистической организации С14 принесли мусор с Лысой горы под райуправление полиции Голосеевского района. Об этом сообщается в Facebook организации.

«Это новые вещдоки для следака-фабриканта Зарудного, которые благоустройство уже третий месяц не может вывезти», - говорится в сообщении.

Напомним, подозреваемого в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева координатора С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. 

 21 апреля Мазур сообщил о демонтаже стихийного поселения ромов на Лысой горе и «безопасном сжигании» палаток его жителей. Кроме того, он анонсировал «новые рейды».

Amnesty International требует расследовать погром лагеря.  

Главное управление Нацполиции в Киеве после появления видео нападения зарегистрировало уголовные производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (Хулиганство) и ч.1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

10 июля Мазуру сообщили о подозрении.

 
ForUm

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