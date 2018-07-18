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Суд разрешил заочно судить экс-министра обороны, бывшего посла в Беларуси Михаила Ежеля.

Соответствующее постановление Соломенского районного суда Киева обнародовано в реестре, передает Украинская правда.

«Осуществлять специальное судебное разбирательство», - постановил судья, удовлетворив ходатайство прокурора.

Он рассказал суду, что по информации контрразведки, в Беларуси Ежелю предоставили статус беженца.

«По оперативным данным проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру», - отмечает обвинения.

Кроме того, когда в 2016 году Ежель просил ГПУ закрыть дело, он указал местом проживания квартиру в Минской области.

В 2015 году экс-министр написал письмо военной прокуратуре, в котором сказал, что «в Украину не вернется в связи с событиями в Украине, угрозой его жизни и отсутствием гарантий безопасности его семье».

Следствие расценило это как нежелание участвовать в следственных и процессуальных действиях.

Для защиты, как утверждает прокурор, Ежель в милицию не обращался.

Обвинение считает, что он осведомлен в наличии подозрения и умышленно скрывается от следствия «с целью уклонения от уголовной ответственности».

Ежель возглавлял Министерство обороны с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича.

В апреле 2013 года Янукович назначил его послом в Беларуси.

В 2014 году Генпрокуратура предъявила Ежелю подозрение в рамках расследования уголовных производств, касающиеся уничтожения тылового обеспечения украинской армии.

В 2015 году Президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с должности посла в Минске, однако тот в Украину не вернулся.

В апреле 2015 года белорусская прокуратура отказалась отвечать на запрос ГПУ относительно того, действительно Ежель лечится в Минске.

Впоследствии он сообщил, что с семьей живет в Беларуси, и вернется в Украину в том случае, если будут гарантии его безопасности и с него снимут обвинения.

Суд разрешил расследовать дело в отношении Ежеля заочно, поскольку он не являлся на допросы.

В сентябре 2016 прокуратура завершила заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра.

20 декабря 2016 дело было передано в суд.
ForUm

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