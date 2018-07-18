Суд разрешил заочно судить экс-министра обороны, бывшего посла в Беларуси Михаила Ежеля.
Соответствующее постановление Соломенского районного суда Киева обнародовано в реестре, передает Украинская правда.
«Осуществлять специальное судебное разбирательство», - постановил судья, удовлетворив ходатайство прокурора.
Он рассказал суду, что по информации контрразведки, в Беларуси Ежелю предоставили статус беженца.
«По оперативным данным проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру», - отмечает обвинения.
Кроме того, когда в 2016 году Ежель просил ГПУ закрыть дело, он указал местом проживания квартиру в Минской области.
В 2015 году экс-министр написал письмо военной прокуратуре, в котором сказал, что «в Украину не вернется в связи с событиями в Украине, угрозой его жизни и отсутствием гарантий безопасности его семье».
Следствие расценило это как нежелание участвовать в следственных и процессуальных действиях.
Для защиты, как утверждает прокурор, Ежель в милицию не обращался.
Обвинение считает, что он осведомлен в наличии подозрения и умышленно скрывается от следствия «с целью уклонения от уголовной ответственности».
Ежель возглавлял Министерство обороны с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича.
В апреле 2013 года Янукович назначил его послом в Беларуси.
В 2014 году Генпрокуратура предъявила Ежелю подозрение в рамках расследования уголовных производств, касающиеся уничтожения тылового обеспечения украинской армии.
В 2015 году Президент Петр Порошенко отозвал Ежеля с должности посла в Минске, однако тот в Украину не вернулся.
В апреле 2015 года белорусская прокуратура отказалась отвечать на запрос ГПУ относительно того, действительно Ежель лечится в Минске.
Впоследствии он сообщил, что с семьей живет в Беларуси, и вернется в Украину в том случае, если будут гарантии его безопасности и с него снимут обвинения.
Суд разрешил расследовать дело в отношении Ежеля заочно, поскольку он не являлся на допросы.
В сентябре 2016 прокуратура завершила заочное досудебное расследование в отношении бывшего министра.
20 декабря 2016 дело было передано в суд.
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