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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможности обмена украинских рыбаков задержанного в оккупированном Крыму судна «ЯМК-0041» на моряков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В обращении Денисова сообщила, что к ней на прошлой неделе обратились семьи членов экипажа судна «ЯМК-0041» с просьбой помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

Они сообщили омбудсмену, что на судне «ЯМК-0041» находились пять граждан Украины. После задержания их в течение 2 месяцев принудительно удерживают на территории Крымского полуострова.

«По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При этом, в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ», - отметила Денисова.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 

16 мая против капитана украинского рыболовецкого судна ФСБ РФ возбудило уголовное дело о браконьерстве.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала по факту задержания судна уголовное производство

В Госпогранслужбе предположили, что членов экипажа могут обвинить в терроризме.

 

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.
ForUm

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