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Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по полуострову, передает Радио Свобода.

Судно задержали якобы за незаконный промысел камбалы-калкана.

Российские пограничники заявляют, что судно и экипаж из пяти граждан Украины доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».

Украинский МИД пока ситуацию не комментировал.

Напомним, начиная с 30 апреля, российские оккупанты ежедневно останавливают следующие в Украину суда для осмотра и идентификации суднокоманд. Досмотр судов, следующих в Украину, – это ответ РФ на задержание судна «Норд», заявили в Госпогранслужбе.
ForUm

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