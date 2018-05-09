Членов экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которых российские пограничники задержали возле аннексированного Крыма, могут обвинить в терроризме. Такое предположение в эфире Радио Крым.Реалии высказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Они сейчас будут пытаться притянуть их к криминальной ответственности, «пришить» терроризм, контрабанду оружия, что угодно. Конечно, они будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты», – сказал Слободян.

По его словам, даже если не брать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением.

«Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же – за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей», – сказал он.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

В ответ управление ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, задержавших судно в Азовском море.