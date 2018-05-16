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Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного российскими пограничниками в Черном море, ФСБ РФ возбуждено уголовное дело о браконьерстве, сообщает ФСБ.

«В результате проводимых мероприятий в отношении членов судовой команды задержанного 4 мая рыболовецкого судна «ЯМК-0041» установлено, что украинскими моряками накануне задержания в исключительной экономической зоне РФ были расставлены ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ФСБ утверждают, что «в результате траления и выемки установленных украинскими браконьерами сетевых порядков были спасены и выпущены в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях».

В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). На судно «ЯМК-0041» наложен арест.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. 

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ForUm

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