Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна «ЯМК - 0041» по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захвата указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебное расследование проводится следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 278 УК Украины.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.