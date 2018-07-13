Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.
Известный российский журналист Сергей Лойко сообщил, что Сенцова могут освободить в ближайшие дни.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.
Кроме того, подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.
После этого председатель ВР Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента VIII созыва.
В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США.
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Правоохранители задержали на взятке в полмиллиона гривен руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области.
В пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое военных, еще двое – получили травмы.
Фото: Zaxid.net
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В китайской провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, еще 12 получили ранения.
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