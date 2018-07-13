Прошение матери незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно. Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



«Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования», - сказал Песков в ответ на вопрос, достаточно ли с точки зрения закона обращения матери Сенцова для его помилования.



Он подчеркнул, что в Кремле знают об этом письме из сообщений СМИ. «Действительно, нам известно сегодня стало утром из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано. Однако по нашим каналам мне не известно, что поступало такое обращение», - отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Вы знаете, что мы, конечно, внимательно относимся к сообщениям СМИ, но воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу», - заявил Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, в какие сроки может быть рассмотрено обращение матери Сенцова после того, как оно поступит в Кремль, он не смог назвать конкретное время. «Тут нет каких-то конкретных сроков, я вам не могу сказать», - отметил Песков.

Напомним, 26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован на основании этого прошения.

Песков утверждает, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.