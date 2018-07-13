В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, сообщает «Медуза».

По словам Розенстайна, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации. По словам Розенстайна, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, через которых документы публиковались, на самом деле были созданы обвиняемыми.

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Напомним, Комитет Сената по вопросам разведки подтвердилзаключения американского разведывательного содружества, что РФ приложила «беспрецедентные усилия» для широкомасштабного вмешательства в выборы президента США.