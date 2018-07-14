Вчера, 13 июля, Национальное антикоррупционное бюро направило в Специализированную антикоррупционную прокуратур жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря, которые, по мнению детективов НАБУ, причастн к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии, сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 часов 13 июля Специализированной антикоррупционной прокуратурой так и не было предоставлено материалов, подтверждающих правовые основания прекращения производства в отношении двух ключевых подозреваемых по делу. «Жалоба адресована высшему по должности прокурору, а именно Руководителю САП. Согласно УПК, Назар Холодницкий должен рассмотреть данную жалобу и принять решение в течение трех дней с момента его получения. Таким образом, к концу следующей недели общественность будет иметь возможность услышать его персональную позицию относительно обоснованности решения его подчиненного», – отметили в НАБУ.

«Со своей стороны НАБУ не понимает этого решения и пока САП не предоставила ни одного документа, который бы помог данное решение понять. Следствие считает, что в ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-чиновника МВД и близкого родственника главы этого министерства к хищению 14,5 млн грн. Это подтверждается показаниями свидетелей, результатами выемок документов, заключениями экспертиз, осмотров», – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ отметили, что в апреле именно прокуроры САП признали, что фактов, содержащихся в 76 томах «дела рюкзаков», достаточно для того, чтобы идти с ними в суд и доказывать виновность всех троих подозреваемых. «Именно прокуроры САП дали детективам НАБУ поручение открыть материалы уголовного производства для ознакомления стороне защиты и готовить обвинительный акт. Зато уже через два месяца, 10 июля, по неизвестным причинам прокурор САП Василий Кричун, оставив НАБУ, восстановил следствие по делу и в этот же день вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых, переложив всю вину на частного предпринимателя, который по документам поставлял эти рюкзаки», – отмечается в сообщении.

«Впоследствии детективы НАБУ узнали, что этому решению предшествовало проведение допроса прокурором всех троих на тот момент подозреваемых лиц. Какую именно информацию сообщили эти лица прокурору в ходе допроса, после чего тот радикально изменил взгляд на судьбу уголовного производства, пока неизвестно: протоколы допроса детективам не предоставлены, а текст постановления о закрытии не содержит деталей. Расспросить у самого Василия Кричун причины его решения не представляется возможным, поскольку на следующий день после подписания упомянутого постановления, он отправился в заграничный отпуск», – заявили в Бюро.

Национальное бюро считает, что такой непрозрачный формат действий со стороны органа, осуществляющего процессуальный надзор по делам в отношении топ-коррупционеров, подрывает доверие общества к антикоррупционным органам, а также ставит под удар всех людей - свидетелей, экспертов, обличителей - которые сотрудничали со следствием в рамках расследования данного дела.

Напомним, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Сразу после вынесения соответствующего постановления прокурор ушел в отпуск.