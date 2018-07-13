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Правоохранители задержали на взятке в полмиллиона гривен руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Совместно с К СБУ задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн от бизнесмена», – написал он.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что правоохранитель совместно с директором одной из коммерческих структур требовали от руководителя предприятия реального сектора экономики 0,5 млн грн за непрепятствование деятельности предприятия, решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности указанного предприятия. Вышеуказанные лица получили часть взятки в сумме 5000 долл. и 48 тыс. грн.

В уголовном производстве проведены обыски, в ходе проведения которых изъяты денежные средства, полученные как неправомерная выгода, и собраны другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Подозреваемые задержаны и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
ForUm

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