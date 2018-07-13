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Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Текст документа Громадське получило от сестры Сенцова Натальи Каплан.

Отметим, что ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Подписывать обращение к Людмиле Сенцовой приезжал кинокритик Алексей Медведев.

По словам Каплан, пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Полный текст обращения Людмилы Сенцовой:

«Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки.

Все матери любят своих детей, хотят для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой.

Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома».

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован на основании этого прошения.

Песков утверждает, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Ранее ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.
ForUm

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