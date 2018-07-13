также в разделеЭкономика
Глава «Укрпочты» Смелянский подал заявление об отставке 53
НБУ прогнозирует замедление роста ВВП в 2019 году 17
ГФС: В Украине незаконно находятся 58 тысяч авто на «евробляхах» 56
НБУ: В этом году газ и комуслуги подорожают на 25% 41
Минфин пока не знает, как будет проводиться декларирование активов физлиц 32
Нацбанк повысил учетную ставку до 17,5% 41
Насалик открестился от предложений сотрудничества с РФ 53
Цены на хлеб в Украине выросли почти на 9% 31
Украина поднялась на 43-е место в рейтинге инновационных стран 30
Лукашенко национализировал завод, 60% которого принадлежит украинцам 230
МЭРТ спрогнозировал курс доллара на 3 года 95
Чистые международные резервы Украины превысили $7 миллиардов 22
МЭРТ прогнозирует рост цен на газ для населения в 2018 году на 18% 37
МЭРТ улучшило прогноз роста ВВП в текущем году до 3,2% 24
Гройсман отчитался о работе Кабмина за первое полугодие 37
Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки 111
Жителям села дали возможность легализовать семейные фермерские хозяйства 55
Рада приняла закон о маркировке органической продукции 25

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) за основу проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза». 

По данным ГФС, из авто, ввезенных в 2018 году в режиме «транзит», 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.

11 июля в центре Киева началась акция протестаобщественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги