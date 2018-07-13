Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) за основу проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».

По данным ГФС, из авто, ввезенных в 2018 году в режиме «транзит», 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока.

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики ВР внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.

11 июля в центре Киева началась акция протестаобщественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.