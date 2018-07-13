Игорь Смелянский, который возглавлял ПАО «Укрпочта» с апреля 2016 года, подал заявление об отставке. Об этом сообщил сам Смелянский сегодня во время встречи с журналистами, передает УНИАН.

«Я действительно подал заявление об отставке, датированное 31 августа, чтобы у правительства было время подумать и принять решение, либо продолжить со мной контракт на адекватных условиях, либо «припинити», что тоже нормально, и достаточно времени для переходного этапа, чтобы я мог передать ключи, кабинет и стол», - сказал он.

По словам Смелянского, он выдвинул правительству следующие условия, при которых готов продлить контракт: возможность формировать собственную команду, гарантия политической независимости, возможность реализации радикальных «шоковых» реформ и четкая стратегия.

«Правительство должно публично сказать, что оно поддерживает мою стратегию. Я дал право выбора правительству», - пояснил свою позицию Смелянский. «Входя в политический сезон, важно, чтобы было видно одобрение моего видения развития компании, - подчеркнул он.

По словам Смелянского, до 31 августа он продолжает работу в обычном режиме. Смелянский также отметил, что его дальнейшее пребывание на должности руководителя «Укрпочты» поддерживает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На прошлой неделе правительство утвердило Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании.

До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности. 2 июля закончился его первый контракт на должности руководителя компании.