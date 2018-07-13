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Незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова могут освободить в ближайшие дни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный российский журналист Сергей Лойко.

«Олега Сенцова освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи. Тьфу, тьфу, тьфу... Из надежного сорса. Сегодня у Олега день рождения! Поздравляю!» – написал он.

В тоже время, как сообщают Факты, адвокат Дмитрий Динзе выразил мнение, что этот процесс займет не менее недели. «Если Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить», - считает адвокат.

Напомним, 26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

13 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прошение матери Сенцова о помиловании сына будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.
ForUm

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