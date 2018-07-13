На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан в результате взрыва на предвыборном митинге погибли 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, взрывчатку в толпе взорвал смертник. Местные СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Сначала сообщалось, что в результате взрыва погибло 20 человек. За несколько часов количество жертв увеличилось вдвое.

Как сообщает Times of India, это уже третий за сутки нападение на предвыборных митингах в Пакистане.

Выборы в парламент страны состоятся 25 июля.