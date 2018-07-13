также в разделеПроисшествия
Во львовском общепите отравились 9 человек 17
В Сумской области разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 39
Под Киевом депутат избил женщину 76
Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены 3 военных 25
В Днипре в результате взрыва на предприятии погибли два человека 98
В Турции после конфликта с россиянином украинец впал в кому 97
В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение 120
Харьковские полицейские отобрали полмиллиона у бизнесмена на Луганщине 38
ООС: Боевики снизили интенсивность обстрелов, ранен один военный 18
На Одесчине смерч поднял в воздух ребенка 88
В Харькове в результате ДТП погибли двое мотоциклистов 48
В «Борисполе» аварийно приземлился самолет 94
В Красногоровке в результате обстрела ранен мирный житель 25
На Одесчине от удара молнии загорелась школа 30
Сутки в ООС: 20 обстрелов, потерь среди военных нет 75
Обстрел Попасной: ГПУ сообщила о подозрении артиллеристу «ЛНР» 74
На Киевщине задержали 76-летнего педофила 46
На Донбассе погиб 23-летний боец со Львовщины 72

В пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое человек, еще трое получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 июля, около 15:00 между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района, перелает УНИАН.

Фото: Zaxid.net

«Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения четверо человек, которые находились в легковушке, получили травмы, двое из них – скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют диагнозы», - отмечается в сообщении. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, во время ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы. Погибшие и травмированные военнослужащие находились в легковом автомобиле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги