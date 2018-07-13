В интервью украинским телеканалам Президент Петр Порошенко раскрыл некоторые детали встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках брюссельского саммита НАТО, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«О чем мы говорили - не секрет. Мы, безусловно, говорили о необходимости усиления защиты Украины, улучшения сотрудничества, в том числе и в оборонной сфере. И президент дал соответствующие задания по этому поводу. Детали здесь я рассказывать не буду, но мы очень быстро развиваемся на оказание консультативной помощи со стороны США», - отметил Президент. При этом он отметил, что это «взаимовыгодное сотрудничество».

«Безусловно, я поднял вопрос освобождения заложников и попросил поднять это на встрече, которая в понедельник состоится в Хельсинки (с российским президентом. - Ред.)», - сказал Порошенко об освобождении украинских политических заключенных, которых длительное время незаконно удерживает Кремль.

«Безусловно, мы обсудили вопросы энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно «Северного потока-2». И считают недопустимым, потому что этот проект является политическим, подрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасности Европы. И президент очень решительно высказался и в поддержку Украины и в поддержку энергетической безопасности», - сказал Глава государства.

Относительно будущей встречи президента Трампа с его российским визави президент сказал: «Безусловно, мы обсуждали следующую встречу. Мы обменялись мнениями».

«Я могу сказать, что этой встречей я очень доволен», - отметил Порошенко. «И я очень благодарен и президенту Трампу и государственному секретарю Помпео, с которым мы также имели очень долгий разговор и господину Болтону. И долгий разговор с министром обороны Маттисом. Мы уделили достаточно внимания нашему сотрудничеству с США. Спасибо за поддержку», - отметил Глава государства.

Президент также сообщил, что обсуждал с президентом США вопросы экономического сотрудничества. «У нас на 70% вырос товарооборот с США за 2017 год. Эта положительная тенденция сохраняется», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 12 июля президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп провели переговоры в Брюсселе.