В китайской провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек, еще 12 получили ранения, сообщает Укринформ.

По словам властей округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе китайской медицины Hengda Technology, производящей химикаты для пищевой и фармацевтической промышленностей.

Отмечается, что в соседних со зданием завода домах выбило стекла.

Все раненые находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование, причину взрыва устанавливают.

В соответствии с информацией регионального бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии: 300 тонн в год бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантов, и 2 тыс. тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей.