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В центре Киева министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и нардеп Сергей Шахов устроили потасовку возле Минэнергоугля.

В конфликт также вмешался председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ТСН.

Как видно на записи, шахтеры остановили машину министра и после словесного конфликта между ними началась потасовка.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины также присоединился к стычке, таща министра за воротник рубашки, однако правоохранители разняли мужчин.

В полиции Киева не смогли пока прокомментировать конфликт.

В Министерстве, которое возглавляет Насалик, также заявили журналистам, что «неуполномочены комментировать данное событие».
ForUm

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