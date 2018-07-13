Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном (УДО) освобождении, сообщает Громадське радіо.

Ходатайство подала адвокат Ольга Динзе. УДО рассматривалось по первому приговору, по которому Балуха приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

В начале судебного заседания помощник прокурора Денис Мышкин просил суд отменить рассмотрение ходатайства защиты, поскольку Балуху уже вынесли новый приговор к 5 года лишения свободы, что, по его словам, не предусматривает условно-досрочного освобождения.

Защитница Ольга Динзе в свою очередь заявила, что новый приговор еще не вступил в силу, поэтому защита вправе ходатайствовать перед судом на УДО по первому приговору. Судья Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В комментарии журналистам Динзе заявила, что решение суда было ожидаемым. По ее мнению, именно поэтому суд откладывал рассмотрение ходатайства об УДО до вынесения нового приговора.

Напомним, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку. В мае заключенный начал принимать пищу по специальной схеме во избежание принудительного кормления. Однако 22 июня Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).