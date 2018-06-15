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В РФ заявили, что Денисова находится на Ямале незаконно 205

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Позже она сообщила, что ей отказали во встрече с политзаключенным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ. По ее словам, Сенцов за время голодовки прибавил в весе два килограмма.  

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.  Ему стало плохо в здании суда

В США федеральная судья принял решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Владелец автомобиля, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, задержан в Ривненской области. По данным полиции, он  – офицер запаса, участник АТО. 

 

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности организации «Правый сектор». 

Столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. 

Неизвестный мужчина во время выступления лидера фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко вышел на сцену, вручил ей букет, а затем разделся до пояса.


Возле села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин. В результате стычек с протестующими пострадали 8 полицейских.
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