Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Позже она сообщила, что ей отказали во встрече с политзаключенным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ. По ее словам, Сенцов за время голодовки прибавил в весе два килограмма.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа. Ему стало плохо в здании суда.

В США федеральная судья принял решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Владелец автомобиля, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, задержан в Ривненской области. По данным полиции, он – офицер запаса, участник АТО.

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности организации «Правый сектор».

Столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы.

Неизвестный мужчина во время выступления лидера фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко вышел на сцену, вручил ей букет, а затем разделся до пояса.





Возле села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин. В результате стычек с протестующими пострадали 8 полицейских.



