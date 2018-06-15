В США федеральная судья принял решение взять под стражу бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

«Федеральная судья отменила условия по залогу для Пола Манафорта, шаг, который заставит бывшего главу кампании президента США Дональда Трампа провести время в тюрьме, ожидая рассмотрения уголовного дела», - поясняет агентство.

Судья Эми Берман приняла соответствующее решение после обвинений прокуроров в том, что Манафорт и его сообщник пытались повлиять на свидетелей по этому делу.

Судебное заседание по его делу запланировано на сентябрь, еще одно, касающееся связанных обвинений в Вирджинии, запланировано на июль.

30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и «лицом А». Позже стало известно, что «лицо А» - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан «признал, что знал» о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США.