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14 июня. Картина дня 31

Во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма 15 июня украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену Балуха Наталью.

Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.

 

 

 
ForUm

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