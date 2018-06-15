Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности организации «Правый сектор». Об этом сообщается на сайте следкома.

По версии российского следствия, в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора», а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации.

«В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский участвовал в акции «Медвежья блокада», направленной на незаконное блокирование проезда по территории Украины российских грузовиков с целью нанесения имущественного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее внешнеэкономических связях», - заявили в следкоме.

12 июня 2016 года Терновский и другие участники организации провели аналогичную целенаправленную акцию по воспрепятствованию и срыву проведения мероприятий в честь Дня России в генконсульстве РФ в Харькове.

Помимо прочего, заявили в Москве, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности «Правого сектора» среди пользователей Интернета, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

В октябре прошлого года Терновский был задержан в Ростове-на-Дону. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 следком России заявил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского по обвинению в причастности к деятельности запрещенного в РФ «Правого сектора».

В организации заявили, что Терновский давно не является активистом ПС, и связь с ним потеряна около года назад.