Неизвестный мужчина во время выступления лидера фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко вышел на сцену, вручил ей букет, а затем разделся до пояса.

Это произошло во время программного выступления на Форуме «Новый курс Украины», передает Украинская правда.

«На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и ... просто ушел. На теле была надпись: «Новый курс». Удивительно, но его никто не пытался задержать», - написал в Twitter корреспондент издания Роман Кравец.

На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: «Новий курс». Дивно, але його ніхто не намагався затримати #НоваВона pic.twitter.com/j3Wdyrihsl — Roman Kravets (@RomanKravets) 15 июня 2018 г.





После выхода накачанного парня на сцену Тимошенко сказала: «Это экспромт, но он оживит наш форум».