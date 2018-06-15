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Неизвестный мужчина во время выступления лидера фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко вышел на сцену, вручил ей букет, а затем разделся до пояса.

Это произошло во время программного выступления на Форуме «Новый курс Украины», передает Украинская правда.

«На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и ... просто ушел. На теле была надпись: «Новый курс». Удивительно, но его никто не пытался задержать», - написал в Twitter корреспондент издания Роман Кравец.  

 


 

 

После выхода накачанного парня на сцену Тимошенко сказала: «Это экспромт, но он оживит наш форум».
ForUm

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