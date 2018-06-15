Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания – 22 июня в 15:00.

Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали ему укол​, однако состояние его здоровья не улучшилось.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену Балуха Наталью.

Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.