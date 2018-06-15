Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания – 22 июня в 15:00.
Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали ему укол, однако состояние его здоровья не улучшилось.
Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену Балуха Наталью.
Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.
Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.
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