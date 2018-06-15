Генеральная прокуратура Украины сообщает о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата и помощника депутата, подозреваемых в причастности к «черной бухгалтерии» Партии регионов.

В ответ на запрос Радио Свобода 14 июня в ГПУ уточнили, что следствие остановили в связи с розыском подозреваемых. Их имен прокуратура не приводит.

В сентябре 2017 указанным лицам объявили подозрение. Как сообщали тогда в ГПУ, силовики собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности экс-депутата и помощника депутата из Партии регионов к деятельности в составе «преступной организации под руководством бывшего президента Украины Виктора Януковича, осуществления ими функций учета и выдачи наличных в иностранной валюте, собственного незаконного обогащения, а также дачи взяток чиновникам».

В ответе на запрос Генпрокуратура сообщает, что обвинительные акты по уголовным производствам по так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов в судебное заседание не направляли, и соответственно решений суда по делу нет.

Кроме того, в ведомстве добавили, что компетентные органы США по поводу указанных производств в ГПУ не обращались.

Напомним, 30 мая 2016 НАБУ начало расследование на основании заявления бывшего заместителя главы Службы безопасности Виктора Трепака о так называемой «черной кассе» Партии регионов.

Трепак в интервью изданию «Зеркало недели. Украина» заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

1 июня НАБУ допросило Трепака и получило от него 841 страницу «черной бухгалтерии» с 2008 по 2012 годы.

Издание The New York Times опубликовало журналистское расследование, согласно которому руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из «черной кассы» Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.