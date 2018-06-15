Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направляется из города Салихард в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова.

«Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда», – написала она в Facebook.

14 июня Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.