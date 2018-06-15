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Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым. При этом он ничего мне не сообщил, почему именно он мне отказывает», - рассказала Денисова в видеосюжете.

Омбудсмен стоит возле ворот колонии.

Напомним, сегодня, 15 июня, Денисова прибыла в Лабытнанги.
ForUm

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