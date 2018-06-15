Владелец автомобиля, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, задержан в Ривненской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля «Волга», открывают бардачок – раздается взрыв, кругом кровь – четверо детей 10-12 лет – ранены – один не приходит в себя. Владелец «Волги», вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины»,- написал он в Facebook.

По словам Авакова, по факту взрыва владелец сбежал, правоохранители задержали его на Ривненщие.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.