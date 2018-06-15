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Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека – Сенцова», - сказала Москалькова, передает ТАСС.

Она подтвердила, что уже направила такой запрос. «Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день», - добавила она.

Как сообщал ForUm, ранее в пятницу, 15 июня, Денисова сообщила, что прибыла в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 («Белый медведь»).

Украинская сторона настаивала на «скорейшей поездке в Салехард», а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.  
 
ForUm

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