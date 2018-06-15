Столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго» и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для столицы. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, производящих не только тепловую, но и электрическую энергию. Надеюсь, в ближайшее время иск будет рассмотрен, и мы решим проблему с отсутствием горячей воды в столице, - отметил Кличко. - Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1 млрд 2 млн – это 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний», - подчеркнул Кличко.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».