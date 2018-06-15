Состояние объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии в РФ, удовлетворительное, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное, передает Интерфакс.

«Он каждый день – с его разрешения – получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов, - сказала Москалькова. - В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил».

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Сегодня украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.