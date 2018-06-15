Американский штат Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
«Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью», - говорится в сообщении.
Напомним, уже 11 штатов США признали Голодомор геноцидом украинского народа
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