Владелец автомобиля, в котором произошел взрыв 14 июня в Святошинском районе Киева – офицер запаса, участник АТО. Об этом заявил глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко во время брифинга, передает 112 Украина.

По словам Крищенко, владелец брошенного авто - 1977 года рождения, служил в рядах ВСУ и принимал участие в боевых действиях. На данный момент он находится в районном управлении полиции, с ним ведут работу следователи. Ему инкриминируют ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием.

Помимо версии Авакова, который предположил, что водитель сам заложил в авто взрывчатку, чтобы предотвратить кражу инструментов, разрабатывается ряд других.

«Мы не исключаем, что кто-то заложил, так как автомобиль достаточно длительное время находился без присмотра. Возможность террористического акта тоже рассматривается. В этом направлении мы сотрудничаем с СБУ», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца в Ривненской области.