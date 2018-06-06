Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области к деятельности «конвертационного центра». Во время обысков в их кабинетах нашли денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

В ГФС заявили, что изъятые во время обыска 190 тысяч гривен принадлежат первому заместителю ГУ ГФС Наталье Новожениной.

Премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. Соответствующее постановление зарегистрировано в Раде. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует парламенту поддержать проект постановления №8433 об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов.

В свою очередь министр Данилюк заявил, что его поставили перед выбором поддержать раздачу денег на проекты депутатов-мажоритарщиков или уйти в отставку.

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту публикации в СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

По факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения начато уголовное производство.

Конституционный Суд признал конституционным законопроект 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности.

На многих обломках польского правительственного самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском, а также останках, по крайней мере, одной жертвы, обнаружены следы взрывчатых веществ.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов призвал людей не голодать в его поддержку.

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете в Украине трансляции Чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ.

Киевский городской совет готов к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

Три пассажира автобуса, следовавшего из Москвы в оккупированный Донецк, пострадали в ДТП в районе города Ефремова в Тульской области РФ.

На закрытом заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, председателем НКРЭКУ избрана Оксана Кривенко.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля находится на пределе, его состояние стремительно ухудшается.