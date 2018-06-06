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Украинский политзаключенный Олег Сенцов призвал людей не голодать в его поддержку.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Его адвокат заявил, что врачи, наблюдающие за состоянием Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства
ForUm

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