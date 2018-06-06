также в разделеОбщество
Главной НКРЭКУ избрана Кривенко
РФ начала в оккупированном Крыму масштабные военные учения 7
Украинский снайпер ликвидировал командира «народной милиции ЛНР» 26
За май в портах Крыма зафиксировали 16 судов-нарушителей 26
По делу о покушении на Осмаева и Окуеву зачитали обвинительный акт 34
5 июня. Картина дня 70
Сенцов написал письмо лидерам G7 38
Куров о состоянии Сенцова: Бодрый, хорошо держится 17
Нидерланды не возлагают на Украину ответственность за катастрофу MH17 46
В Украину идет существенное похолодание 67
Гройсман призвал не волноваться из-за пожара в Чернобыльской зоне 44
В ОБСЕ раскритиковали ГПУ за «список предателей» 65
Климент: Сенцова обманули, назвав меня «попом из Москвы» 34
СМИ узнали имя куратора команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире 35
Журналисты выясняют, имеет ли бизнесмен Вадатурский и его семья вид на жительство в Швейцарии 91
ВСУ сбили российский беспилотник над Бахмутом 39
Счетная палата: Минздрав неэффективно использовал средства для лечения онкобольных 22
Катастрофа MH17: Минобороны РФ снова поймали на лжи 174

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту публикации в СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

«Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», – говорится в сообщении.

При этом, по информации СБУ, соответствующие данные и разрешение любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее издание «Страна.юа» опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов.  

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги