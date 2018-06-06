Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту публикации в СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

«Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства. В публикации указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны», – говорится в сообщении.

При этом, по информации СБУ, соответствующие данные и разрешение любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее издание «Страна.юа» опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

По данным ГПУ, во время разговоров организатор преступления упоминал о списке из 30 человек, которых планируют устранить помимо Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

Позже генпрокурор сообщил, что следствие получило список 47 потенциальных жертв, им будет предоставлена охрана.