Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля находится на пределе, его состояние стремительно ухудшается.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России адвокат Ольга Динзе, сообщает УНИАН.

«Сенцов продолжает голодовку, которая уже составляет три недели. Дмитрий Динзе, являющийся его адвокатом по уголовному делу, сейчас находится в Лабытнанги (город в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится колония, в которой содержится Сенцов. – Ред.)», - сказала она.

«Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего. Нак пояснил адвокат Дмитрий Динзе, он (Сенцов. – Ред.) сейчас находится на пределе, его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали – состояние здоровья ухудшается из-за голодовки», - сообщила Динзе.

По ее словам, если состояние здоровья Сенцова будет и дальше ухудшаться, скорее всего, врачи примут решение о его принудительном кормлении, «поскольку они не могут ему позволить умереть в колонии».

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Его адвокат заявил, что врачи, наблюдающие за состоянием Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства.